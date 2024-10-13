Болельщики «Чикаго» настаивают на дисквалификации игрока «Виннипега» за удар Бедарда
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Болельщики «Чикаго Блэкхоукс» настаивают на дисквалификации игрока «Виннипега» Нила Пионка за удар Коннора Бедарда в бедро.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 1
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Донато (Марун) – 36:52 1:1 Шайфли (Элерс) – 58:56 2:1 Шайфли (Коннор, Моррисси) – 60:38
12 октября по ходу матча этих двух команд Пионк сбил с ног Бедарда мощным ударом по бедру. Для Коннора всё закончилось благоприятно, он смог через некоторое время продолжить игру, однако болельщики «Чикаго» негодуют и считают, что этот удар был опасным и ненужным.
«Низко. Грязно. Ничего нового для Пионка», — пишут фанаты под видео с ударом.
«Опасный удар, имхо. В области бедра или колена, но это неважно».
Ранее в «Чикаго» уже выбыл из игры белорусский хоккеист Артём Левшунов.
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