Болельщики «Чикаго» настаивают на дисквалификации игрока «Виннипега» за удар Бедарда

Болельщики «Чикаго Блэкхоукс» настаивают на дисквалификации игрока «Виннипега» Нила Пионка за удар Коннора Бедарда в бедро.

12 октября по ходу матча этих двух команд Пионк сбил с ног Бедарда мощным ударом по бедру. Для Коннора всё закончилось благоприятно, он смог через некоторое время продолжить игру, однако болельщики «Чикаго» негодуют и считают, что этот удар был опасным и ненужным.

«Низко. Грязно. Ничего нового для Пионка», — пишут фанаты под видео с ударом.

«Опасный удар, имхо. В области бедра или колена, но это неважно».

Ранее в «Чикаго» уже выбыл из игры белорусский хоккеист Артём Левшунов.