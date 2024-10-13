«Авангард» в психологической ловушке». Рябыкин — о состоянии омской команды

Экс главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин объяснил, с чем связано большое количество поражений омской команды.

— Уступив вчера в Магнитогорске, «Авангард» в последних 12 матчах имеет 10 поражений. Что происходит?

— На мой взгляд, Омск попал в психологическую ловушку. Поражения давят, они висят гирями на команде, которая не может их сбросить. Несмотря на солидный кадровый потенциал.

В этом смысле матч с «Магниткой» — показательный. Начали с 0:2 ко второй минуте. Потом пошла конкурентная игра, но поезд уже ушёл, такой гандикап трудно отыграть. И таких матчей в исполнении «Авангарда» — много, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.ru.

Напомним, «Авангард» находится на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции и не попадает в зону плей-офф. Всего омская команда провела 15 матчей и одержала победу только в пяти из них.