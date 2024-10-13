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Марнер вышел на седьмое место по очкам в «Торонто», обогнав Эллиса

Марнер вышел на седьмое место по очкам в «Торонто», обогнав Эллиса
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер поднялся на седьмое место по очкам в истории клуба, обогнав Рона Эллиса.

На счету Марнера 641 очко в составе канадской команды, для этого ему потребовалось 579 матчей. Он забросил 195 шайб и сделал 446 голевых передач. Нападающий «Торонто» набрал 2 (1+1) очка во встрече 13 октября с «Питтсбургом» (4:2).

В НХЛ Митчелл дебютировал в сезоне-2016/2017 и всё это время играл только за канадский клуб.

У Эллиса на данный момент 640 очков, ему для такого результата потребовалось провести 1034 встречи.

На старте сезона-2024/2025 «Торонто» сыграл три матча, в двух из них команда одержала победу.

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