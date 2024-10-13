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Нападающий СКА рассказал, пьёт ли он пиво после матчей

Нападающий СКА рассказал, пьёт ли он пиво после матчей
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Нападающий СКА Захар Бардаков признался, что не знает, есть ли в хоккее тенденция пить пиво после каждого матча.

«Честно говоря, не знаю, есть ли в хоккее что-то подобное. Не слежу за другими. Возможно, кто-то выпивает, но не могу точно сказать. Лично я не пью пиво после матчей», — приводит слова Захара Бардакова Metaratings.ru.

Напомним, ранее нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков поделился, что больше любит пить пиво, чем сладкую газировку.

Сейчас СКА находится на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. На счету команды 19 очков в 15 играх. В текущем сезоне Бардаков набрал девять очков.

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