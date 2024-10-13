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Лишь один спортсмен за всю историю играл в Вашингтоне дольше Овечкина

Лишь один спортсмен за всю историю играл в Вашингтоне дольше Овечкина
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Российский хоккеист Александр Овечкин начал свой 20-й сезон в НХЛ. Он может стать самым долгоиграющим спортсменом франшизы «Вашингтона», больше него в Вашингтоне сыграл только Уолтер Джонсон.

Джонсон провёл 21 сезон в составе бейсбольного клуба «Вашингтон Сенаторз» (1907-1927).

Сейчас на счету россиянина 1427 матчей в Национальной хоккейной лиге и 1551 набранное очко. В первом матче «Вашингтона» в новом сезоне-2024/2025 хоккеист набрал одно очко, он сделал голевую передачу.

Ранее 20 сезонов в составе своей команды провёл Даррелл Грин (клуб НФЛ «Вашингтон Редскинс» 1983-2002). Сейчас клуб носит название «Вашингтон Коммандерс» из-за обвинений в расизме.

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