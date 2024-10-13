Монахан после первой победы «Коламбуса» в сезоне вспомнил о погибшем Годро

Хоккеист «Коламбус Блю Джекетс» Шон Монахан был назван лучшим игроком матча после первой победы команды в новом сезоне НХЛ. Он упомянул погибшего Джонни Годро.
«Это эмоционально. Приятно одержать нашу первую победу. Чувствую поддержку от этого клуба, чувствую это от своих товарищей по команде и, конечно, я ощущаю поддержку и тепло от Джонни Годро», — приводит слова Монахана Sportskeeda.
Пока Джонни был жив, они хорошо общались с Монаханом и считали друг друга друзьями.
В новом сезоне «Коламбус» заменил кепку лучшего игрока матча на шапку в виде ослика в честь погибшего хоккеиста.
Напомним, Годро погиб в конце августа вместе со своим братом Мэттью в аварии на велосипеде. Их сбил водитель в состоянии алкогольного опьянения.