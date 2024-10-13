Ярослав Аскаров оформил «сухарь» в матче АХЛ за фарм-клуб «Сан-Хосе» и опрокинул ворота

Российский голкипер Ярослав Аскаров сыграл «на ноль» в матче Американской хоккейной лиги (АХЛ) с «Онтарио Рейн» и после этого уронил ворота.

Права на видео принадлежат АХЛ. Полное видео можно посмотреть на официальном сайте АХЛ.

Напомним, Аскаров перешёл в систему «Сан-Хосе Шаркс» в минувшем межсезонье. Переход был связан с желанием голкипера начать играть в Национальной хоккейной лиге. Ранее он находился в «Нэшвилл Предаторз», где также играл в АХЛ за фарм-клуб основы — «Милуоки Адмиралс». В сезоне-2023/2024 он провёл 102 матча и стал лучшим вратарём лиги, отразив 91,1% всех бросков.

Перед началом текущего сезона стало известно, что Аскаров вновь начнёт играть в составе фарм-клуба основной команды