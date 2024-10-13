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Игрок «Коламбуса» может пропустить весь сезон НХЛ из-за перенесённой операции

Игрок «Коламбуса» может пропустить весь сезон НХЛ из-за перенесённой операции
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Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Бун Дженнер может пропустить весь сезон из-за травмы и перенесённой операции на плечо. Генеральный менеджер клуба Дон Уодделл назвал только приблизительный срок восстановления хоккеиста.

«Возможно, это займёт пять-шесть месяцев. Каждый человек индивидуален. Пять месяцев — это начало марта. Просто посмотрим, как всё это будет развиваться в ближайшие несколько месяцев.

Бун не только хороший игрок для нас, но и хороший лидер. Конечно, он всё ещё будет рядом. Действительно странный несчастный случай произошёл на тренировке. Нечего особо говорить об этом. Операция прошла очень хорошо. [Он] немедленно начнёт реабилитацию», — приводит слова Уодделла NHL.com.

Напомним, 31-летний Дженнер в минувшем сезоне заработал 354 очка в 58 матчах. Сроки восстановления, названные Уодделлом, говорят, что оно может продлиться вплоть до плей-офф, и тогда сезон НХЛ для Дженнера будет упущен.

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