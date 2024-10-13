«Детройт Ред Уингз» выставил на драфт отказов вратаря Вилле Хуссо с кэпхитом $ 4,75 млн

Клуб «Детройт Ред Уингз» выставил на драфт отказов НХЛ вратаря Вилле Хуссо с кэпхитом $ 4,75 млн и контрактом на три года, который завершается после окончания текущего сезона.

Общая сумма соглашения на момент подписания составила $ 14,25 млн.

11 октября на 26-й минуте матча с «Питтсбург Пингвинз» Вилле заменил Кэм Тальбо, сыгравший в воротах «Детройта» до конца встречи. Это произошло из-за того, что Хуссо пропустил четыре шайбы с 14 бросков по воротам.

Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу «Питтсбурга».

За пять сезонов игры в НХЛ он провёл 133 игры, его средний показатель отражённых бросков — 90,2%, а «сухих» матчей только семь.