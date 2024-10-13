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«Колорадо Эвеланш» обвинили в неуважении к погибшим братьям Годро

«Колорадо Эвеланш» обвинили в неуважении к погибшим братьям Годро
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Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» обвинили в неуважении к погибшему игроку «Коламбуса» Джонни Годро и его брату Мэттью.

После смерти хоккеиста все клубы НХЛ приняли решение почтить его память и подготовить видео и фото о Годро для запуска перед матчами. Встречи начинались с минуты молчания, а многие клубы сделали нашивки на джерси или наклейки на шлемы с номером погибшего игрока.

Этой тенденции не последовал «Колорадо», из-за чего получил много негативных комментариев от болельщиков, которые посчитали такое поведением неуважительным.

«То, что в «Колорадо» не почтили минутой молчания братьев Годро перед игрой, абсолютно неприемлемо. Я понимаю, что чествуют Натана [Маккиннона], но устраивать такой момент в присутствии «Коламбуса» просто невежливо», — написала одна из фанаток.

«Флорида» почтила память Годро даже в важный для своей команды момент. У «Колорадо» нет оправданий».

Сам клуб эту ситуацию не комментировал.

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