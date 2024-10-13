Клуб НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» взял под опеку щенка

Американский хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» взял под опеку щенка, которого будет воспитывать 1,5 года. Такое решение было принято в рамках коллаборации с Фондом собак-поводырей в США.

За 1,5 года опекунства клуб приложит все усилия, чтобы сделать из Батчи (так назвали щенка болельщики) полноценную собаку-поводыря. Он будет часто появляться на страницах в соцсетях и на матчах команды. Потом Батчи отправится к одному из незрячих болельщиков «Айлендерс» в качестве поводыря.

Расходы в несколько десятков тысяч долларов клуб берёт на себя.

Отметим, что для «Айлендерс» это уже пятый щенок, которого они берут под опеку.