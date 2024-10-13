«Предпосылки были». Вайсфельд — о неудачном начале сезона КХЛ для «Авангарда»

Функционер, хоккейный судья Леонид Вайсфельд заявил, что у «Авангарда» были предпосылки для неудачного начала сезона-2024/2025.

«Предпосылки были к такому началу сезона. У них была очень сильная первая тройка, все было заточено на неё. А потом выпал лучший игрок команды, а, возможно, и всей лиги — Ткачёв. Неизвестно, когда он вернётся. Плюс выпал один из лучших снайперов КХЛ Буше. Не будем также забывать, что эта связка Буше-Ткачев усиливала друг друга», — приводит слова Вайсфельда «ВсеПроСпорт.ру».

Напомним, «Авангард» находится на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции и не попадает в зону плей-офф. Всего омская команда провела 15 матчей и одержала победу только в пяти из них.

В период межсезонья в «Авангарде» травму получили Рид Буше и Владимир Ткачёв, которые были одними из самых результативных игроков команды. Неизвестно, когда хоккеисты смогут вновь полноценно играть в составе команды.