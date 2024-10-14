Хоккеисту NCAA во время матча передали конёк с трибуны

Одному из хоккеистов команды Университета Пенсильвании Penn State (NCAA) передали один конёк с трибуны.

Отметим, что второй в этот момент был на самом игроке. Откуда на трибуне взялась часть экипировки спортсмена — остаётся только догадываться. Комментаторы под видео предположили, что хоккеист просто оставил конёк в общежитии и попросил товарища привезти его на матч.

Напомним, Пенсильванский университет не раз попадал в восьмёрку сильнейших команд в США. В текущем сезоне команда провела уже шесть матчей и набрала в них восемь очков. Ранее по итогам регулярного чемпионата Penn State заняла первое место в своём дивизионе.