«Виннипег» снял вратаря за две секунды до конца первого периода и сравнял счёт

В эти минуты в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимает «Миннесоту Уайлд».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт 1:1. «Миннесота» пропустила гол за две секунды до конца первого периода. «Виннипег» снял перед этим вратаря Коннора Хеллебайка, а шайбу забросил Марк Шайфли.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Ранее «Виннипег» одержал две победы подряд в новом сезоне НХЛ. «Миннесота», в свою очередь, одержала одну победу и потерпела одно поражение.
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