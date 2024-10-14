«Виннипег» снял вратаря за две секунды до конца первого периода и сравнял счёт

В эти минуты в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимает «Миннесоту Уайлд».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 1:1. «Миннесота» пропустила гол за две секунды до конца первого периода. «Виннипег» снял перед этим вратаря Коннора Хеллебайка, а шайбу забросил Марк Шайфли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ранее «Виннипег» одержал две победы подряд в новом сезоне НХЛ. «Миннесота», в свою очередь, одержала одну победу и потерпела одно поражение.

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году