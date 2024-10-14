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«Виннипег» снял вратаря за две секунды до конца первого периода и сравнял счёт

«Виннипег» снял вратаря за две секунды до конца первого периода и сравнял счёт
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В эти минуты в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимает «Миннесоту Уайлд».

НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Перерыв
1 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Миддлтон (Росси) – 04:06     1:1 Шайфли (Лаури) – 19:58    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 1:1. «Миннесота» пропустила гол за две секунды до конца первого периода. «Виннипег» снял перед этим вратаря Коннора Хеллебайка, а шайбу забросил Марк Шайфли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ранее «Виннипег» одержал две победы подряд в новом сезоне НХЛ. «Миннесота», в свою очередь, одержала одну победу и потерпела одно поражение.

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