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Виннипег — Миннесота: результат матча 14 октября, счет 2:1, НХЛ 2024-2025

«Миннесота» с Капризовым проиграла «Виннипегу» в матче НХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 1
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Миддлтон (Росси) – 04:06     1:1 Шайфли (Лаури) – 19:58     2:1 Коннор (Шайфли, Моррисси) – 60:51 (pp)    

За «Виннипег» заброшенными шайбами отметились Марк Шайфли и Кайл Коннор. Форвард Владислав Наместников не отметился результативными действиями.

За «Миннесоту» забил Джейкоб Миддлтон. Российские нападающие Кирилл Капризов, Яков Тренин и Марат Хуснутдинов не отметились результативными действиями.

Ранее «Виннипег» одержал две победы подряд в новом сезоне НХЛ. «Миннесота», в свою очередь, одержала одну победу и потерпела одно поражение.

В следующем матче «Виннипег» встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Миннесота» проведёт матч с «Сент-Луис Блюз».

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