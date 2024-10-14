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«Миннесота» с Капризовым проиграла «Виннипегу» в матче НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

За «Виннипег» заброшенными шайбами отметились Марк Шайфли и Кайл Коннор. Форвард Владислав Наместников не отметился результативными действиями.

За «Миннесоту» забил Джейкоб Миддлтон. Российские нападающие Кирилл Капризов, Яков Тренин и Марат Хуснутдинов не отметились результативными действиями.

Ранее «Виннипег» одержал две победы подряд в новом сезоне НХЛ. «Миннесота», в свою очередь, одержала одну победу и потерпела одно поражение.

В следующем матче «Виннипег» встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Миннесота» проведёт матч с «Сент-Луис Блюз».

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