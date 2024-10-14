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Хет-трик Мирошниченко не спас фарм-клуб «Вашингтона» от поражения в матче АХЛ

Хет-трик Мирошниченко не спас фарм-клуб «Вашингтона» от поражения в матче АХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата АХЛ, в котором «Херши Беарз» принимал «Кливленд Монстерс».

Встреча прошла в Херши на стадионе «Джайант-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе «Херши Беарз», который является фарм-клубом «Вашингтон Кэпиталз», хет-триком отметился российский нападающий Иван Мирошниченко.

Напомним, Мирошниченко в 2023 году подписал с «Вашингтоном» соглашение новичка на три года. Зарплата хоккеиста должна составить $ 855 тыс. на уровне НХЛ и $ 82,5 тыс. — на уровне АХЛ. В КХЛ он играл только за «Авангард» в сезоне-2022/2023, тогда он заработал четыре очка в 23 матчах.

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