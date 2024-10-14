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Эдмонтон Ойлерз Калгари Флэймз: результат матча НХЛ 14 октября

«Эдмонтон» потерпел третье поражение кряду, уступив «Калгари». У Макдэвида — ассист
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 4
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Скиннер (Экхольм, Макдэвид) – 01:16     1:1 Андерссон – 27:30     1:2 Манта (Поспишил, Андерссон) – 47:06     1:3 Кирклэнд (Баль, Андерссон) – 49:27     1:4 Зари – 59:36    

В составе победителей заброшенный шайбы в свой актив записали Расмус Андерссон, Энтони Манта, Джастин Кирклэнд, Коннор Зари. Россияне Даниил Мироманов и Андрей Кузьменко результативными действиями не отметились.

Единственную шайбу у «Ойлерз» на свой счёт в сегодняшнем матче записал Джефф Скиннер. Коннор Макдэвид отличился голевой передачей. Василий Подколзин результативных действий не совершил.

Примечательно, что это третье поражение для «нефтяников» в трёх матчах со старта сезона. У «Калгари» же — три победы.

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«Эдмонтон» потерпел третье поражение кряду, уступив «Калгари». У Макдэвида — ассист
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