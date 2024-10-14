«Эдмонтон» потерпел третье поражение кряду, уступив «Калгари». У Макдэвида — ассист

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенный шайбы в свой актив записали Расмус Андерссон, Энтони Манта, Джастин Кирклэнд, Коннор Зари. Россияне Даниил Мироманов и Андрей Кузьменко результативными действиями не отметились.

Единственную шайбу у «Ойлерз» на свой счёт в сегодняшнем матче записал Джефф Скиннер. Коннор Макдэвид отличился голевой передачей. Василий Подколзин результативных действий не совершил.

Примечательно, что это третье поражение для «нефтяников» в трёх матчах со старта сезона. У «Калгари» же — три победы.