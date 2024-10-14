Макдэвид вышел на второе место в истории «Эдмонтона» по необычному показателю

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и закончилась победой гостей со счётом 4:1. Звёздный форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился по ходу матча результативной передачей, снова вписав своё имя в историю клуба.

Канадец ассистировал на гол Джеффу Скиннеру. Эта шайба для 32-летнего Скиннера стала первой в составе «нефтяников», так как ранее он выступал за «Баффало». Таким образом, Джефф стал 15-м игроком, которому Макдэвид ассистировал на дебютный гол в составе «Эдмонтона». По этому показателю он делит второе место с Райаном Смитом.

Лидер — Уэйн Гретцки, у которого 21 такой ассист.

В текущем сезоне у Макдэвида два ассиста в трёх матчах НХЛ.

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