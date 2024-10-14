Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ

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Сегодня, в ночь с 13 на 14 октября, «Вегас Голден Найтс» обыграл «Анахайм Дакс» на домашней площадке «Ти-Мобайл Арена» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей забитыми голами отметились россиянин Павел Дорофеев, канадский форвард Бретт Хауден и чешский нападающий Томаш Гертл.

За гостей единственной заброшенной шайбой отметился американский нападающий Трой Терри.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ сезона-2024/2025 стартовал 4 октября. Следующий матч «Вегас Голден Найтс» проведёт на выезде со столичной командой «Вашингтон Кэпиталз» 16 октября. «Анхайм Дакс» встретится дома с новичком лиги «Ютой» из Солт-Лейк-Сити 17 октября.

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