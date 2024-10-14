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Вегас Голден Найтс Анахайм Дакс, результат матча 14 октября, счёт 3:1, регулярный чемпионат НХЛ

Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ
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Сегодня, в ночь с 13 на 14 октября, «Вегас Голден Найтс» обыграл «Анахайм Дакс» на домашней площадке «Ти-Мобайл Арена» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2024, понедельник. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Хауден (Пьетранджело, Колесар) – 06:17     1:1 Терри – 11:49     2:1 Гертл (Стоун, Айкел) – 45:18 (pp)     3:1 Дорофеев (Колесар) – 54:09    

В составе победителей забитыми голами отметились россиянин Павел Дорофеев, канадский форвард Бретт Хауден и чешский нападающий Томаш Гертл.

За гостей единственной заброшенной шайбой отметился американский нападающий Трой Терри.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ сезона-2024/2025 стартовал 4 октября. Следующий матч «Вегас Голден Найтс» проведёт на выезде со столичной командой «Вашингтон Кэпиталз» 16 октября. «Анхайм Дакс» встретится дома с новичком лиги «Ютой» из Солт-Лейк-Сити 17 октября.

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