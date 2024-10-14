НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 14 октября

Сегодня, 14 октября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Первое место в Восточной конференции занимает «Нью-Джерси Дэвилз», после четырёх сыгранных матчей имея в активе шесть очков.

В Западной конференции у пяти клубов по шесть очков за три матча — у «Юты», «Вегаса», «Далласа», «Калгари» и «Виннипега».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября вынесенными матчами в Праге, Чехия. Регулярка сезона-2024/2025 завершится в апреле следующего года.