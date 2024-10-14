НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 14 октября
Поделиться
Сегодня, 14 октября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 1
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Миддлтон (Росси) – 04:06 1:1 Шайфли (Лаури) – 19:58 2:1 Коннор (Шайфли, Моррисси) – 60:51 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 4
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Скиннер (Экхольм, Макдэвид) – 01:16 1:1 Андерссон – 27:30 1:2 Манта (Поспишил, Андерссон) – 47:06 1:3 Кирклэнд (Баль, Андерссон) – 49:27 1:4 Зари – 59:36
НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 0
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Стил (Блэквелл, Харли) – 16:17 2:0 Джонстон (Бенн, Стэнковен) – 16:30
НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2024, понедельник. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Хауден (Пьетранджело, Колесар) – 06:17 1:1 Терри – 11:49 2:1 Гертл (Стоун, Айкел) – 45:18 (pp) 3:1 Дорофеев (Колесар) – 54:09
Первое место в Восточной конференции занимает «Нью-Джерси Дэвилз», после четырёх сыгранных матчей имея в активе шесть очков.
В Западной конференции у пяти клубов по шесть очков за три матча — у «Юты», «Вегаса», «Далласа», «Калгари» и «Виннипега».
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября вынесенными матчами в Праге, Чехия. Регулярка сезона-2024/2025 завершится в апреле следующего года.
Комментарии
- 14 октября 2024
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:15
-
07:35
-
06:17
-
05:41
-
03:56
-
03:45
-
02:37
-
00:08
- 13 октября 2024
-
23:46
-
23:31
-
23:03
-
22:28
-
22:04
-
21:36
-
21:13
-
21:00
-
20:52
-
20:21
-
19:59
-
19:35
-
19:08
-
18:51
-
18:28
-
17:55
-
17:40
-
17:23
-
16:59
-
16:41
-
16:19
-
15:45
-
15:20
-
14:55