Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Спартак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 14 октября

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 14 октября
Комментарии

Сегодня, 14 октября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 1
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Миддлтон (Росси) – 04:06     1:1 Шайфли (Лаури) – 19:58     2:1 Коннор (Шайфли, Моррисси) – 60:51 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 4
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Скиннер (Экхольм, Макдэвид) – 01:16     1:1 Андерссон – 27:30     1:2 Манта (Поспишил, Андерссон) – 47:06     1:3 Кирклэнд (Баль, Андерссон) – 49:27     1:4 Зари – 59:36    
НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 0
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Стил (Блэквелл, Харли) – 16:17     2:0 Джонстон (Бенн, Стэнковен) – 16:30    
НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2024, понедельник. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Хауден (Пьетранджело, Колесар) – 06:17     1:1 Терри – 11:49     2:1 Гертл (Стоун, Айкел) – 45:18 (pp)     3:1 Дорофеев (Колесар) – 54:09    

Первое место в Восточной конференции занимает «Нью-Джерси Дэвилз», после четырёх сыгранных матчей имея в активе шесть очков.

В Западной конференции у пяти клубов по шесть очков за три матча — у «Юты», «Вегаса», «Далласа», «Калгари» и «Виннипега».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября вынесенными матчами в Праге, Чехия. Регулярка сезона-2024/2025 завершится в апреле следующего года.

Материалы по теме
«Эдмонтон» погружается на дно таблицы НХЛ. И дело не только в игровых проблемах
«Эдмонтон» погружается на дно таблицы НХЛ. И дело не только в игровых проблемах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android