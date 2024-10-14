«Каждый должен играть лучше». Макдэвид оценил провальный старт сезона для «Эдмонтона»

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оценил игру команды на старте нового сезона НХЛ. «Ойлерз» проиграли все три домашних матча с общей разницей в счёте 3:15. Сегодня «Эдмонтон» уступил «Калгари» со счётом 1:4.

«Наша игра с шайбой была плохой во всём, ребята часто её теряли, она не держалась на клюшках, отдавали неточные пасы. Когда вы не владеете шайбой чисто, сложно генерировать моменты в нападении. В конечном счёте наша игра просто недостаточно хороша. Я уверен, что есть много способов объяснить это, но в конечном счёте это было недостаточно хорошо.

Я много раз говорил, что каждый в нашей команде, и я в первую очередь, может играть лучше, и каждый будет лучше. Мы не сдаёмся и никогда не сдавались. Проиграть три матча подряд с самого начала — это не идеальный вариант, но это не то, с чем мы не смогли бы справиться», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.