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«Каждый должен играть лучше». Макдэвид оценил провальный старт сезона для «Эдмонтона»

«Каждый должен играть лучше». Макдэвид оценил провальный старт сезона для «Эдмонтона»
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оценил игру команды на старте нового сезона НХЛ. «Ойлерз» проиграли все три домашних матча с общей разницей в счёте 3:15. Сегодня «Эдмонтон» уступил «Калгари» со счётом 1:4.

«Наша игра с шайбой была плохой во всём, ребята часто её теряли, она не держалась на клюшках, отдавали неточные пасы. Когда вы не владеете шайбой чисто, сложно генерировать моменты в нападении. В конечном счёте наша игра просто недостаточно хороша. Я уверен, что есть много способов объяснить это, но в конечном счёте это было недостаточно хорошо.

Я много раз говорил, что каждый в нашей команде, и я в первую очередь, может играть лучше, и каждый будет лучше. Мы не сдаёмся и никогда не сдавались. Проиграть три матча подряд с самого начала — это не идеальный вариант, но это не то, с чем мы не смогли бы справиться», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 4
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Скиннер (Экхольм, Макдэвид) – 01:16     1:1 Андерссон – 27:30     1:2 Манта (Поспишил, Андерссон) – 47:06     1:3 Кирклэнд (Баль, Андерссон) – 49:27     1:4 Зари – 59:36    
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