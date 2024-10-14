Илья Самсонов поделился эмоциями от дебютного матча за «Вегас»
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Голкипер «Вегаса» Илья Самсонов поделился эмоциями от дебютного матча за «Голден Найтс». Российский вратарь отразил 22 броска и пропустил одну шайбу в победном матче с «Анахаймом» (3:1). В межсезонье голкипер пополнил состав «Вегаса».
«Не самая лёгкая игра для меня, потому что я не играл пару недель. Скорости на тренировках и в играх отличаются, но мы все профессионалы и должны быть готовы к этому. Я чувствую себя хорошо, ведь мы выиграли.
Здесь великолепные фанаты и атмосфера. Я думаю, здесь лучшая атмосфера в НХЛ. Счастлив играть здесь и с этими ребятами», – цитирует Самсонова пресс-служба клуба.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2024, понедельник. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Хауден (Пьетранджело, Колесар) – 06:17 1:1 Терри – 11:49 2:1 Гертл (Стоун, Айкел) – 45:18 (pp) 3:1 Дорофеев (Колесар) – 54:09
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