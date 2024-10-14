Илья Самсонов поделился эмоциями от дебютного матча за «Вегас»

Голкипер «Вегаса» Илья Самсонов поделился эмоциями от дебютного матча за «Голден Найтс». Российский вратарь отразил 22 броска и пропустил одну шайбу в победном матче с «Анахаймом» (3:1). В межсезонье голкипер пополнил состав «Вегаса».

«Не самая лёгкая игра для меня, потому что я не играл пару недель. Скорости на тренировках и в играх отличаются, но мы все профессионалы и должны быть готовы к этому. Я чувствую себя хорошо, ведь мы выиграли.

Здесь великолепные фанаты и атмосфера. Я думаю, здесь лучшая атмосфера в НХЛ. Счастлив играть здесь и с этими ребятами», – цитирует Самсонова пресс-служба клуба.