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Артур Ахтямов признан лучшим игроком в своём дебютном матче в АХЛ за фарм-клуб «Торонто»

Артур Ахтямов признан лучшим игроком в своём дебютном матче в АХЛ за фарм-клуб «Торонто»
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Российский голкипер Артур Ахтямов отразил 37 из 38 бросков в дебютной игре в АХЛ за фарм-клуб «Торонто» и помог «Марлис» обыграть фарм-клуб «Анахайма» (4:1) в матче регулярного чемпионата. 22-летний вратарь был признан первой звездой встречи.

Отметим, что в матче принимал участие российский нападающий Никита Гребёнкин, который не смог набрать результативных баллов. Россиянин за два матча в АХЛ не набрал очков.

Напомним, хоккеист был выбран во время драфта 2020 года клубом «Торонто Мэйпл Лифс» под общим 106-м номером. В минувшем сезоне он провёл 17 игр за казанский клуб. 9 матчей из 17 были выиграны, два из них команды сыграли вничью, и один матч Ахтямов отыграл «на ноль».

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