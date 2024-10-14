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Рейтинг тренеров КХЛ: Ларионов рвётся в лидеры, у Гатиятулина первые проблемы в «Ак Барсе»

Рейтинг тренеров КХЛ: Ларионов рвётся в лидеры, у Гатиятулина первые проблемы в «Ак Барсе»
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2024/2025 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (1)Бенуа Гру«Трактор»
2 (6)Игорь Ларионов«Торпедо»
3 (2)Игорь Никитин«Локомотив»
4 (3)Андрей Разин«Металлург»
5 (7)Вадим Епанчинцев«Сибирь»
6 (5)Андрей Козырев«Северсталь»
7 (8)Алексей Жамнов«Спартак»
8 (9)Роман РотенбергСКА
9 (4)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
10 (10)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
11 (14)Николай Заварухин«Автомобилист»
12 (11)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
13 (15)Илья ВоробьёвЦСКА
14 (13)Алексей Кудашов«Динамо» М
15 (18)Павел Десятков«Витязь»
16 (17)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
17 (16)Леонид Тамбиев«Адмирал»
18 (19)Михаил Кравец«Куньлунь»
19 (22)Андрей Мартемьянов«Амур»
20 (12)Сергей ЗубовХК «Сочи»
21 (23)Вячеслав Буцаев«Барыс»
22 (20)Олег Браташ«Лада»
23 (21)Сергей Звягин«Авангард»
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