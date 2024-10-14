Дементьев — о серии поражений «Ак Барса»: не стоит расстраиваться и тем более паниковать

Хоккейный агент Алексей Дементьев оценил трёхматчевую серию поражений «Ак Барса» и заявил, что клубу и болельщикам не стоит паниковать, ведь у многих лидеров лиги случаются подобные серии, которые в конечном итоге не отражаются на положении команды в таблице.

«Неприятно, что «Ак Барс» проиграл три последние игры. Но, к сожалению, или, к счастью, это не выбивается из тенденции последних лет, когда серьёзные команды имели достаточно длительные серии поражений. Тем не менее в итоге это не влияло на их положение в турнирной таблице к концу чемпионата.

Посмотрите на действующего чемпиона «Металлург», который просто провалил начало сезона и сейчас уже в середине таблицы Востока. Поэтому какая-то часть поражений может быть, она будет, все игры выиграть нельзя. Поэтому, думаю, не стоит расстраиваться и тем более паниковать. Всё у Казани придёт в норму и наладится», — сказал Дементьев Metaratings.ru.

«Ак Барс» в текущем сезоне провёл 13 матчей и на данный момент занимает шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ. Сегодня, 14 октября, казанский клуб встретится с «Металлургом» в Магнитогорске. Встреча начнётся в 17:00 мск.