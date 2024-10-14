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Скончалась вдова заслуженного тренера России Валерия Белоусова

Скончалась вдова заслуженного тренера России Валерия Белоусова
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Пресс-служба «Трактора» сообщила о кончине Нины Белоусовой. Нина Григорьевна являлась женой заслуженного тренера России Валерия Белоусова.

«После смерти Валерия Белоусова Нина Григорьевна помогала клубу во всех вопросах, касающихся памяти великого для Челябинска человека. В том числе она согласовала эскиз барельефа, расположенного на Ледовой арене «Трактор». Коллектив хоккейного клуба «Трактор» приносит глубочайшие соболезнования семье, близким и друзьям Нины Белоусовой», – говорится в сообщении пресс-службы челябинского клуба.

За время своей карьеры Белоусов тренировал «Трактор», магнитогорский «Металлург» и «Авангард». Наставник в результате продолжительной болезни скончался на 67-м году жизни 16 апреля 2015 года. Летом 2016 года в Челябинске открыли памятник Валерию Белоусову.

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