Скончалась вдова заслуженного тренера России Валерия Белоусова

Пресс-служба «Трактора» сообщила о кончине Нины Белоусовой. Нина Григорьевна являлась женой заслуженного тренера России Валерия Белоусова.

«После смерти Валерия Белоусова Нина Григорьевна помогала клубу во всех вопросах, касающихся памяти великого для Челябинска человека. В том числе она согласовала эскиз барельефа, расположенного на Ледовой арене «Трактор». Коллектив хоккейного клуба «Трактор» приносит глубочайшие соболезнования семье, близким и друзьям Нины Белоусовой», – говорится в сообщении пресс-службы челябинского клуба.

За время своей карьеры Белоусов тренировал «Трактор», магнитогорский «Металлург» и «Авангард». Наставник в результате продолжительной болезни скончался на 67-м году жизни 16 апреля 2015 года. Летом 2016 года в Челябинске открыли памятник Валерию Белоусову.