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Видео хет-трика Ивана Мирошниченко за «Херши» в матче АХЛ

Видео хет-трика Ивана Мирошниченко за «Херши» в матче АХЛ
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В Херши на стадионе «Джайант-центр» прошла встреча между местными «Херши Беарс» и «Кливленд Монстерс». Игра завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе «Херши Беарз», который является фарм-клубом «Вашингтон Кэпиталз», хет-триком отметился российский нападающий Иван Мирошниченко. В прошлом сезоне форвард провёл 47 матчей за «Херши», заработав 25 (9+16) очков, и 21 игру за «Кэпиталс» с 6 (2+4) результативными баллами.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей на Кинопоиске».

Напомним, Мирошниченко в 2023 году подписал с «Вашингтоном» соглашение новичка на три года. Зарплата хоккеиста должна составить $ 855 тыс. на уровне НХЛ и $ 82,5 тыс. — на уровне АХЛ. В КХЛ он играл только за «Авангард» в сезоне-2022/2023, тогда он заработал четыре очка в 23 матчах.

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