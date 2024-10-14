«Нам нужно добавить эмоций». Главный тренер «Эдмонтона» — о провальном старте сезона

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох заявил, что игрокам «Ойлерз» не хватает эмоций на старте нового сезона НХЛ. Канадский клуб проиграл три домашних матча с общей разницей в счёте 3:15. Сегодня «Эдмонтон» уступил «Калгари» со счётом 1:4.

«Нам нужно добавить эмоций. Прошлый сезон добавил и без того высоких ожиданий, и сейчас нам не хватает этих эмоций. Мы просто играем в хоккей и надеемся, что этого будет достаточно. Нужно стать более отчаянными и добавить желания, которого сейчас не хватает», – цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.

Ранее капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид заявил, что всем игрокам в команде нужно стать лучше.