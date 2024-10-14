Назаров: у КХЛ растёт популярность, наша лига идёт нога в ногу с НХЛ, в одной связке

Известный тренер Андрей Назаров заявил, что популярность КХЛ не уступает популярности НХЛ среди российских болельщиков.

«Стартовал регулярный чемпионат НХЛ, но нет такого, что болельщики и специалисты переключили всё внимание на Северную Америку. Наоборот, к нашему регулярному чемпионату приковано очень пристальное внимание. Это говорит о росте популярности КХЛ. Обе лиги идут нога в ногу, в одной связке. За океаном выступает много наших ребят, а в России огромное число тренеров и функционеров, ранее завоёвывавших кубки и получавших звёздный статус в НХЛ.

На фоне старта НХЛ у американцев едва не случилось третье покушение на одного из кандидатов в президенты. Одно из них, как мы помним, чуть не закончилось трагедией. Наверное, этот период времени войдёт в историю США, а всё потому, что нужно заниматься своими проблемами, а не проблемами недругов России. Американский псвевдоальтруизм до хорошего не доведёт. Мы сплотимся вокруг национального лидера и всё равно обязательно победим», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.