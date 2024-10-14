Главный тренер «Вегаса» оценил игру Ильи Самсонова в дебютном матче за клуб

Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди оценил дебютный матч Ильи Самсонова за «Голден Найтс». Российский вратарь отразил 22 броска и пропустил одну шайбу в победном матче с «Анахаймом» (3:1). В межсезонье голкипер пополнил состав «Вегаса».

«Мы не играли так хорошо в нападении, как в прошлых матчах, но мы действовали достаточно хорошо, чтобы выиграть хоккейный матч. Самсонов выглядел собранным. Первая игра, никогда не знаешь, как всё сложится с коммуникацией с игроками обороны. Он чисто играл с шайбой, мне понравилась его игра. Он не был слишком занят сегодня, но ему пришлось сделать несколько сейвов», — цитирует Кэссиди пресс-служба клуба.