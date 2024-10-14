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«Возможно, это будет один из лучших их сезонов в КХЛ». Плющев — о «Сибири»

«Возможно, это будет один из лучших их сезонов в КХЛ». Плющев — о «Сибири»
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил старт сезона в исполнении «Сибири» и заявил, что этот год может стать одним из лучших для новосибирского клуба в КХЛ.

«Команда стартовала очень прилично. Были определённые наработки по предсезонке, они реализуются. По психологии подобрался коллектив достаточно стабильный. Болельщики неистовые в Новосибирске, насколько я знаю. Пока что показывают хороший, добротный и характерный хоккей, матчи не сливают просто так. Играют ровно, нормально, в зависимости от соперника. Думаю, что, возможно, это будет один из лучших сезонов «Сибири» в КХЛ», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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