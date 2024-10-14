Маршан — о Задорове: он настоящий монстр, для него не существует авторитетов

Капитан «Бостона» Брэд Маршан высоко оценил игровые навыки защитника Никиты Задорова и назвал его «монстром». Российский игрок обороны подписал контракт с «Бостоном» этим летом. Главной причиной своего перехода он назвал более реальную возможность завоевать Кубок Стэнли.

«Он просто невероятен. Это настоящий монстр, способный на всё. Он обладает впечатляющими атакующими навыками. Он большой и сильный, для него не существует авторитетов», — цитирует Маршана пресс‑служба лиги.

Соглашение Задорова с «Брюинз» рассчитано на шесть лет с кэпхитом $ 5 млн. Прошлый сезон россиянин завершал в составе «Ванкувера».