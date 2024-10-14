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«Женя делает всё на высшем уровне, великий игрок». Терещенко — о достижениях Малкина в НХЛ

«Женя делает всё на высшем уровне, великий игрок». Терещенко — о достижениях Малкина в НХЛ
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко оценил карьеру российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в НХЛ.

— Евгению Малкину покорились два значимых достижения на старте сезона – 800 передач, 1300 очков.
— Женя всегда уверенно играет. Великий игрок, выиграл всё, кроме Олимпиады. Решающий игрок, он в форме, молодец.

— А как относитесь к тому, что Малкина какой год пытаются списать со счетов?
— Кто? Пресса? Я думаю, что это из-за результатов «Питтсбурга». Думают, что виноваты Малкин и Кросби, но, опять же, есть объективные и не объективные причины. Я к этому отношусь абсолютно спокойно. Женя на льду делает всё на высшем уровне. Молодые ребята, которые приходят туда, должны их переиграть. Да, у них высокий контракт, но они их просто не могут переиграть. На сегодняшний день. Что будет завтра, никто не знает, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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