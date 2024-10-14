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Экс-тренер сборной России — о Сергее Широкове: хорошая рабочая лошадка

Экс-тренер сборной России — о Сергее Широкове: хорошая рабочая лошадка
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил игру и карьеру опытнейшего капитана «Сибири» Сергея Широкова.

«Серёжу я знаю очень давно, с детского возраста. Наблюдал за ним долго, потому что он вместе с моим сыном в одной команде был. Его опыт, знание, хоккейная культура и человеческие качества однозначно влияют положительно на команду. Когда видишь опытных игроков, которые не звездятся, а делают своё дело, это замечательно. Сергей относится как раз к этому типу людей. Про таких говорят: хорошая рабочая лошадка. С учётом того, что у него достаточно опыта и он прошёл все сборные, можно сделать вывод, что он определённо влияет на игроков. Я уверен, что и тренер с ним советуется, потому что с опытными игроками всегда советуются», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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