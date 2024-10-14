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Металлург — Ак Барс: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Металлург» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 14 октября, в Магнитогорске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Ак Барсом». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет уже третья игра между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. Оба предыдущих матча остались за «Ак Барсом». На домашней площадке казанцы выиграли со счётом 2:0, а в гостях оказались сильнее со счётом 4:3.

На данный момент казанский клуб занимает шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ. Магнитогорский «Металлург» расположился на пятой строчке в таблице Востока.

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