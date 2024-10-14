Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал смену капитана в московском «Динамо». Вместо Никиты Гусева в матче с «Салаватом Юлаевым» капитанскую нашивку носил защитник Игорь Ожиганов.

«Всё остаётся внутри команды, я не присутствую на собраниях команды, установках, на всех душеспасительных беседах тренерского штаба с игроками. Чем вызвано, я не знаю. Если было принято такое решение, значит, на то были определённые причины», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что это решение было принято после обсуждения, в котором приняли участие и тренерский штаб, и сам Никита Гусев.