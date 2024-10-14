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Агент Панарина отреагировал на игру звёздного россиянина на старте сезона НХЛ

Агент Панарина отреагировал на игру звёздного россиянина на старте сезона НХЛ
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Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы Артемия Панарина в России, оценил игру российского форварда «Рейнджерс» на старте нового сезона НХЛ. В двух первых матчах россиянин отметился двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами.

«У Артемия Панарина, как вы помните, было небольшое повреждение. Но в обоих матчах на старте регулярного чемпионата НХЛ он уже набрал очки: две передачи и два гола. Я уверен в Артемии, он покажет себя и дальше продолжит демонстрировать яркую игру. В плане статистики он в любом случае будет в лидерах, это вопрос времени. Панарин уже давно полноценная звезда НХЛ, это даже не обсуждается», – сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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