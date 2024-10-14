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Агент Бурмистрова и Пашнина рассказал о поиске трудоустройства для игроков в КХЛ

Агент Бурмистрова и Пашнина рассказал о поиске трудоустройства для игроков в КХЛ
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Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы Александра Бурмистрова и Михаила Пашнина, рассказал о поиске трудоустройства для игроков в КХЛ.

«Мы постоянно находимся в поисках трудоустройства для Александра и Михаила, каждый день на связи с руководителями клубов КХЛ. Иногда провести сделку мешают поправки в регламенте лиги, касающиеся перехода не более трёх хоккеистов из одной команды. Бурмистров и Пашнин поддерживают форму и готовы рассматривать предложения о работе», – сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В регулярном сезоне-2023/2024 Бурмистров провёл за «Спартак» 50 матчей, в которых записал на свой счёт 18 (2+16) результативных баллов. Всего в рамках КХЛ 32-летний нападающий сыграл 484 встречи, где набрал 170 (50+120) очков. 34-летний Пашнин сыграл 20 матчей в регулярке за СКА и набрал 8 (2+6) очков. В Кубке Гагарина на счету игрока обороны четыре матча и одна результативная передача.

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