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Терещенко — о Барбашёве: у нас такие игроки не так ценятся, как в Северной Америке

Терещенко — о Барбашёве: у нас такие игроки не так ценятся, как в Северной Америке
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко оценил отличный старт сезона в исполнении форварда «Вегаса» Ивана Барбашёва, записавшего на свой счёт по три гола и результативные передачи в трёх матчах.

«Слушайте, сезон длинный. Ваня – рабочая лошадка. К сожалению, такие игроки, по крайней мере у нас, не так ценятся, не так находятся на слуху, как в Северной Америке. Там немного другой разбор, они по-другому оценивают игру команды в целом. Ваня – молодец, завоевал два Кубка Стэнли, это не просто так. Такие игроки ценятся. Но умеет не только забивать, но ещё и правильно играть. Выполнять тренерскую установку является не менее важным фактором», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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