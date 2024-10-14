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Трактор — Авангард: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Трактор» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 14 октября, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и «Авангардом». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Этот матч станет вторым из четырёх запланированных между этими командами в текущем сезоне. В первой встрече 27 сентября челябинский клуб одержал победу со счётом 4:2.

На данный момент «Трактор» возглавляет таблицу Восточной конференции КХЛ, «Авангард» расположился на 11-м месте в таблице Востока Континентальной хоккейной лиги.

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