«Трактор» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 14 октября, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и «Авангардом». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Этот матч станет вторым из четырёх запланированных между этими командами в текущем сезоне. В первой встрече 27 сентября челябинский клуб одержал победу со счётом 4:2.

На данный момент «Трактор» возглавляет таблицу Восточной конференции КХЛ, «Авангард» расположился на 11-м месте в таблице Востока Континентальной хоккейной лиги.