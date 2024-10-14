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Бывший президент «Авангарда» назвал единственную причину провала клуба после старта сезона

Бывший президент «Авангарда» назвал единственную причину провала клуба после старта сезона
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Бывший президент «Авангарда», экс-нападающий омичей и сборной России Максим Сушинский назвал единственную причину провала омского клуба после старта сезона. «Авангард» проиграл 10 матчей из 15 и расположился на 11-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

— С чем связан провал «Авангарда» на старте сезона?
— На старте как раз был хороший этап. После старта появился провал. Психологическая — больше нет причин. Я думаю, что всё будет в порядке в скором будущем. Два матча выиграют — и всё встанет на свои места. Сильная команда, сильный тренерский штаб. Они всё умеют, всё знают. У клуба хороший подбор, смогут организовать их, — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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