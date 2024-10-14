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Агент Максима Цыплакова оценил игру и положение дел россиянина в «Айлендерс»

Агент Максима Цыплакова оценил игру и положение дел россиянина в «Айлендерс»
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Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Максима Цыплакова, рассказал об адаптации форварда в «Айлендерс».

— Не было опасений, что Максим может не вписаться в систему НХЛ?
— Скажу так: было, скорее, небольшое сомнение. Нужно попасть к своему тренеру и в свою систему. Но игра Максима схожа с игрой многих выступающих в НХЛ хоккеистов. Поэтому каких-то серьёзных опасений не было.

— Как Цыплаков себя в целом чувствует в Северной Америке?
— Он доволен условиями, постепенно ко всему привыкает. Конечно, помогают русскоязычные ребята из «Айлендерс»: Илья Сорокин, Семён Варламов, Александр Романов.

— Примечательно, что Цыплаков уже успел отметиться голом.
— Да. У него контракт новичка, с которым он может играть и за первую команду, и за фарм-клуб.

— Его сразу же подняли в первую.
— Это приятный момент. Значит, человек заслужил, – сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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