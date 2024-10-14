Агент Цыплакова подробно рассказал о неудачных переговорах со «Спартаком»

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Максима Цыплакова, рассказал о неудачных переговорах со «Спартаком».

— Согласны с тем, что «Спартаку» нужно было договариваться со своим лидером, а не устраивать привычные для красно-белых торги до последнего рубля?

— Это решать «Спартаку». Если у них всё складывается хорошо и они всем довольны, то получилось так, как есть. Если же им сейчас не хватает такого хоккеиста, как Цыплаков, то надо было договариваться.

— Вы просили адекватные условия?

— Мы просили условия, соответствующие нынешнему рынку КХЛ. Максим хотел подписать контракт, соответствующий уровню его игры. Цифры, которые мы запрашивали, абсолютно рыночные. Есть ребята в других командах с худшей статистикой и демонстрируемым уровнем хоккея, но получающие гораздо больше. Мы ориентировались на зарплату, которую с удовольствием предложили бы другие клубы.

— Если бы произошёл обмен прав на Цыплакова из «Спартака» в другую команду КХЛ — хоккеист остался бы в России?

— Мы бы постарались договориться с новой командой и остаться в России, – сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, сейчас Цыплаков выступает в составе «Нью-Йорк Айлендерс» в НХЛ. Он уже провёл первые два матча в новом сезоне-2024/2025 и заработал одно очко, забросив шайбу.