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Бывший президент «Авангарда» отреагировал на смену руководства в омском клубе

Бывший президент «Авангарда» отреагировал на смену руководства в омском клубе
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Бывший президент «Авангарда» и экс-нападающий сборной России Максим Сушинский отреагировал на смену руководства в омском клубе. ХК «Авангард» избрал председателем совета директоров клуба Евгения Кожевникова, который является заместителем председателя правления компании «Газпром нефть».

— Стоит ли «Авангарду» довериться Сергею Звягину?
— Почему нет?

— А как оцените изменения в руководстве «Авангарда»?
— Аверин, как я понимаю, сам ушёл. Поэтому как я могу обсуждать это? — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

«Авангард» проиграл 10 матчей из 15 и расположился на 11-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

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