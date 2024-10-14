Бывший президент «Авангарда» отреагировал на смену руководства в омском клубе

Бывший президент «Авангарда» и экс-нападающий сборной России Максим Сушинский отреагировал на смену руководства в омском клубе. ХК «Авангард» избрал председателем совета директоров клуба Евгения Кожевникова, который является заместителем председателя правления компании «Газпром нефть».
— Стоит ли «Авангарду» довериться Сергею Звягину?
— Почему нет?
— А как оцените изменения в руководстве «Авангарда»?
— Аверин, как я понимаю, сам ушёл. Поэтому как я могу обсуждать это? — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.
«Авангард» проиграл 10 матчей из 15 и расположился на 11-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ.