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Динамо М — Спартак. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Динамо — Спартак: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

«Динамо» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 14 октября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Спартаком». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Эта будет вторая встреча между этими командами из четырёх запланированных в этом сезоне. В первом матче 12 сентября «Спартак» на домашней площадке одержал победу со счётом 4:2.

На данный момент «Спартак» занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ. Московское «Динамо» замыкает восьмёрку сильнейших на Западе Континентальной хоккейной лиги.

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