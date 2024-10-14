«Динамо» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 14 октября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Спартаком». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эта будет вторая встреча между этими командами из четырёх запланированных в этом сезоне. В первом матче 12 сентября «Спартак» на домашней площадке одержал победу со счётом 4:2.

На данный момент «Спартак» занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ. Московское «Динамо» замыкает восьмёрку сильнейших на Западе Континентальной хоккейной лиги.