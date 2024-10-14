Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков шестой недели сезона-2024/2025. Лауреатами признаны четыре хоккеиста.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком лучших игроков недели:

Голкипер — Дмитрий Шикин («Витязь»). По воротам Шикина было нанесено 75 бросков (37,5 в среднем за игру), из которых он отразил 94,67%. Ранее вратарь становился лучшим на второй неделе сезона-2022/2023.

Защитник — Александр Никишин (СКА). Он набрал 4 (2+2) очка с показателем полезности «+1» в трёх матчах недели. Никишин стал первым российским защитником, который признавался лучшим шесть раз.

Нападающий — Никита Артамонов («Торпедо»). Он заработал 5 (2+3) очков с показателем полезности «+4» в трёх матчах недели. Артамонов впервые в карьере признан лучшим нападающим.

Новичок — вратарь Дмитрий Гамзин (ЦСКА). По его воротам было нанесено 59 бросков (29,5 в среднем за игру), из которых он отразил 94,92%.

Напомним, на звание лучшего новичка номинированы только игроки 2003 года рождения и моложе и те, кто провёл не более 20 матчей в КХЛ.