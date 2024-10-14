Экс-игрок сборной России ответил на вопрос о возможности Малкина набрать 1500 очков в НХЛ

Бывший президент «Авангарда» и экс-нападающий сборной России Максим Сушинский предположил, сможет ли Евгений Малкин достичь отметки в 1500 очков в НХЛ.

— Евгений Малкин набрал 1300 очков в НХЛ…

— Супер! Поздравляю.

— На ваш взгляд, сможет ли он набрать ещё 100-200 очков до конца карьеры в НХЛ?

— Наверное. Эти ж 1300 как-то набрал — значит, сможет и 100, и 200 (смеётся)! — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в текущем сезоне НХЛ Малкин смог достичь отметки в 1300 очков. Сейчас российскому хоккеисту не хватает двух заброшенных шайб до 500 голов в НХЛ.