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Экс-игрок сборной России ответил на вопрос о возможности Малкина набрать 1500 очков в НХЛ

Экс-игрок сборной России ответил на вопрос о возможности Малкина набрать 1500 очков в НХЛ
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Бывший президент «Авангарда» и экс-нападающий сборной России Максим Сушинский предположил, сможет ли Евгений Малкин достичь отметки в 1500 очков в НХЛ.

— Евгений Малкин набрал 1300 очков в НХЛ…
— Супер! Поздравляю.

— На ваш взгляд, сможет ли он набрать ещё 100-200 очков до конца карьеры в НХЛ?
— Наверное. Эти ж 1300 как-то набрал — значит, сможет и 100, и 200 (смеётся)! — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в текущем сезоне НХЛ Малкин смог достичь отметки в 1300 очков. Сейчас российскому хоккеисту не хватает двух заброшенных шайб до 500 голов в НХЛ.

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