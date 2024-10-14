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Максим Сушинский оценил перспективы Матвея Мичкова в НХЛ

Максим Сушинский оценил перспективы Матвея Мичкова в НХЛ
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Бывший президент «Авангарда» и экс-нападающий сборной России Максим Сушинский рассказал, в каком случае у Матвея Мичкова будут хорошие шансы заиграть в НХЛ.

— Как перспективы у Матвея Мичкова в НХЛ?
— Хорошие. Если будет работать, дадут играть, то хорошие.

— Олег Знарок теперь трудится вместе с Мичковым…
— Поможет! — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, Мичков подписал контракт новичка с «Филадельфией Флайерз». 19-летний хоккеист осваивается в команде, сейчас он контактирует с главным тренером команды Джоном Тортореллой через российского хоккеиста Егора Замулу.

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