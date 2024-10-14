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«Тампа» сделала подарок для спасателей, которые борются с последствиями урагана «Милтон»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй» подарил спасателям, которые работают с последствиями урагана «Милтон», билеты на хоккей.

Напомним, в США на штат Флорида обрушился ураган пятой категории, который стал вторым по интенсивности тропическим циклоном, когда-либо зарегистрированным над Мексиканским заливом.

Из-за этого почти все жители штата покинули дома, а организации и учреждения приостановили работу. Известно, что ветер сорвал крышу с бейсбольного стадиона. НХЛ заранее перенесла встречу «Тампы» с «Каролиной».

Самих игроков эвакуировали вместе с семьями. Сейчас сотрудники спецслужб ликвидируют последствия разрушительного циклона. «Тампа» решила отблагодарить спасателей, поэтому выделила для них несколько сотен билетов.

Они также сделали скидки на билеты для всех болельщиков.