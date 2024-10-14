Журналисты выбрали самого недооценённого игрока НХЛ

Журналисты TNH выбрали самого недооценённого игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Большинство голосов было отдано только за одного хоккеиста — это нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Он набрал 21 голос с сильным отрывом от остальных. На втором месте защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз, за него отдали голоса шесть человек. Пять у Эвана Бушара из «Эдмонтона».

Остальные кандидаты на звание самого недооценённого хоккеиста НХЛ собрали только от одного до трёх голосов.

Напомним, 37-летний Кросби остаётся одним из самых результативных игроков команды, в минувшем сезоне он набрал 94 очка в 82 матчах. В прошедшее межсезонье Сидни продлил контракт с «Питтсбургом» на два сезона.